بالصور.. عقارات تركة الراجحي المقرر طرحها للبيع الشهر المُقبل

تواصل ـ خالد العبدلله:

يتوقع أن يشهد شهر فبراير المقبل، في العاصمة الرياض تدشين المزاد الأول لعقارات تركة الشيخ صالح الراجحي، وتضم التركة أراض بمساحات كبيرة في مواقع متميزة بِعدّة مدن، وعقارات تُقدّر قيمتها بمليارات الريالات.

وتتمثّل أبرز عقارات التركة في مرحلتها الأولى التي يتم طرحها خلال الـ 6 أشهر القادمة التالي:

أرض الغدير

العزيزية بندة

توارن سنتر

الرياض جاليري

أرض القدس

دار الوكالات

مركز الكترون

أرض السلي

أرض الثغر

مجمع المنصورة



سوق الرياض التجاري

أرض البرج

المركز السعودي للأعمال

مركز الأندلس السحيلي