 «التعليم» تقترح التعاقد مع المعيدين قبل تعيينهم | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم» تقترح التعاقد مع المعيدين قبل تعيينهم

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«التعليم» تقترح التعاقد مع المعيدين قبل تعيينهم

تواصل – الرياض :

اقترحت اللجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي، عدم تعيين المعيدين في الجامعات، واستقطابهم بنظام التعاقد لفترة معينة، حتى يبدأ المعيد في الدراسة بمرحلة الماجستير في الداخل أو يباشر الدراسة ويحصل على قبول في مكان دراسته إذا كان مبعثاً، إن تمكن من ذلك وقطع شوطاً جيدا للحصول على المؤهل المطلوب يتم تعيينه بشكل نهائي على وظيفة معيد وإلا تنتهي علاقته بالجامعة.

وبحسب “الوطن”، فإن الوزارة طلبت من الجامعات دراسة هذا المقترح دراسة شاملة، وإبداء ما تراه مناسباً من مقترحات تنظم هذا الجانب سواء ما يتعلق باقتراح ضوابط للتعاقد للدراسة بالداخل أو الخارج، وهل الأفضل إضافة مواد إلى اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أو اقتراح لائحة خاصة جديدة تنظم هذا الجانب.

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