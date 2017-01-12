«تنظيم الكهرباء»: مقترح نظام توزيع الغاز أمام الجهات العليا

تواصل – الرياض:

أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، الفراغ من مشروع نظام توزيع الغاز قريباً بعد رفعه للجهات العليا، كاشفاً عن وجود خطة تتكون من 4 مراحل لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء واستكمال المرحلة الأولى منها خلال العام الحالي.

وقال الشهري: إن الهيئة أعدت مشروعاً مقترحاً لنظام توزيع الغاز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ورفعه للجهات العليا، وقد انتهت مناقشته في هيئة الخبراء وكذلك من قبل مجلس الشورى، وهو الآن تحت النظر والدراسة في مراحله الأخيرة، متوقعاً أن يتم قريبا الانتهاء منه، كما أن الهيئة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لدراسة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي وتحديد الجهة المناسبة لتولي هذه المهمة.

وتوقع الشهري استكمال المرحلة الأولى من المراحل الأربع لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع مقترح لنظام توزيع الغاز الذي أعدت مقترحه الهيئة قريبا، وفقاً لـ”الوطن”.