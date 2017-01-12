 مصادر: رصد مخالفات الممارسين الصحيين إلكترونياً | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: رصد مخالفات الممارسين الصحيين إلكترونياً

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مصادر: رصد مخالفات الممارسين الصحيين إلكترونياً

‏تواصل – الرياض:

قالت مصادر: إنّ إجراءات رصد مخالفات الممارسين الصحيين غير المرخصين بين وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام، والتشهير بها ستكون آلية.

وعزت المصادر دواعي رصد المخالفات إلكترونيا لتسريع الإجراءات، لافتةً إلى أنّ الوزارة ستنشر عبر موقعها الإلكتروني أسماء المنشآت المخالفة ونوع المخالفة ومكان وقوعها، بحسب “الوطن”.

وكان متحدث الوزارة مشعل الربيعان، قد كشف في تصريح صحفي عن اتفاق “الصحة” وهيئة التحقيق على تولي الأخيرة المخالفات التي تُعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية.

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