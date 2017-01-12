 «صحة الطائف» تفتح تحقيقاً في سوء معاملة مسؤول لِمُمرضات | صحيفة تواصل الالكترونية

«صحة الطائف» تفتح تحقيقاً في سوء معاملة مسؤول لِمُمرضات

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«صحة الطائف» تفتح تحقيقاً في سوء معاملة مسؤول لِمُمرضات

تواصل – الطائف:

فتحت صحة الطائف تحقيقا في شكوى لممرضات إحدى المراكز الصحية، اتهمن مسؤولا بالمركز بسوء التعامل والدعاء عليهن باستمرار ـ على حد وصفهن ـ.

وقالن الممرضات: إن مدير المركز دأب على التعامل معهن بشكل يقلّل من قدراتهن وعدم توجيههن التوجيه السليم، رغم أنهن تحت إدارته، مع ظلمه في تقييم التمريض، بحسب “عكاظ”.

وذكرنّ أنهن رفعن شكوى ضد المسؤول، لكنه لم يتم إنصافهن، مما جعلهنّ يخاطبن الشؤون الصحية بالطائف التي أحالت الملف إلى المتابعة النسوية، وتم أخذ إفادتهن ورفعها للجهات المعنية، وفوجئن برفع الأمر إلى إدارة المخالفات الطبية التي قررت الحسم عليهن، ليتم معاقبة أصحاب الشكوى دون أي حل للمشكلة.

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