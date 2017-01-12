 «جزائية مكة» ترفض طلب متهمي «رافعة الحرم» بمنع الإعلام من النشر | صحيفة تواصل الالكترونية

«جزائية مكة» ترفض طلب متهمي «رافعة الحرم» بمنع الإعلام من النشر

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«جزائية مكة» ترفض طلب متهمي «رافعة الحرم» بمنع الإعلام من النشر

تواصل – مكة المكرمة:

قالت مصادر إن المحكمة الجزائية في مكة، رفضت طلبا تقدم به المتهمين في حادثة “رافعة الحرم” يطلبون فيه منع وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن القضية، حيث أصدرت الدائرة التعزيرية برئاسة القاضي عبد العزيز حمود الطويرقي قرارا برفض الطلب المقدم من وكلاء المدعى عليهم لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذا الطلب.

وأوضحت المصادر أن المحكمة أصدرت قرارها وأفهمت وكلاء المتهمين بعدم اختصاصها بالنظر في الأمر وافهمتهم بحقهم في الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما، وفي حال لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة فإن حقهم يسقط في ذلك، بحسب “عكاظ”.

وشددت الدائرة القضائية على أن الأسباب التي أقام عليها وكلاء المتهمين بطلب حجب الإعلام لا ترتقي إلى مستوى القناعة خصوصا فيما يتعلق بمنع النشر الصحفي إذ إن ذلك ليس من اختصاص الدائرة.

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