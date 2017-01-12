أمريكا.. الشرطة تعتقل مشتبهاً به في حرق مسجد بواشنطن

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اعتقلت السلطات المختصة بولاية واشنطن الأمريكية، رجلا يُشتبه بوقوفه وراء حريق تسبّب في ضرر بالغ لمسجد في وقت مبكر من صباح أمس السبت، وهو ذات الرجل الذي أزعج المسلمين خلال إحدى صلوات صيف العام الماضي.

وأشارت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، إلى أن الحريق وقع في مركز إسلامي، وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 37 عاما بالقرب من المبنى للتحقيق معه في الحريق، وكان المسجد شاغرا وقت الحريق.

وأوضح عضو مجلس إدارة المسجد تنوير رحمن، أن الحريق تسبّب في تدمير الجزء الخلفي من المبنى، إلا أن مدى الضرر لم يتضح بعد.

وذكرت الوكالة أن المشتبه به اعتقل أكثر من 50 مرة من قبل، بينها مرات كثيرة بسبب إضراره بالممتلكات، ويصف نفسه بأنه مصاب بانفصام في الشخصية، ويرغب في الذهاب للسجن.

ولفتت الوكالة إلى أنّ هناك حوادث متكررة من تهديد وتخريب سابقة للمسجد، وسط اتهامات من قادة المسلمين بأن حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي مسئولة عن زيادة جرائم الكراهية.