قوى فلسطينية تزور موسكو لإنهاء الانقسام

تواصل – وكالات:

تبدأ مباحثات فلسطينية، اليوم، في موسكو هدفها التوافق على برنامجٍ مشتركٍ لتجاوز الانقسام، بمشاركة فصائل وقوى فلسطينية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وتلقت الفصائل الفلسطينية دعوة الشهر الماضي من معهد “الاستشراق الروسي” لحضور ندوة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بما فيها ملف المصالحة.

وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل قال إن “وفوداً من فصائل وقوى فلسطينية بدأت بالوصول إلى موسكو والتحضير لمباحثاتٍ فلسطينيةٍ هدفها التوافق على برنامجٍ مشتركٍ لتجاوز الانقسام”.

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، سيلتقي على هامش مشاركته في المؤتمر، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للتباحث بشأن القضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية. معرباً عن أمله في أن تسهم تلك الندوة في تقريب وجهات النظر.

وتضم الدعوة الروسية أيضاً عدداً من الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية ومن خارجها، وذلك لعقد حوار وطني فلسطيني شامل، لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الائتلافية.