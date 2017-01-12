المدينة.. إنقاذ «رضيع» من حريق مبنى سكني في حي البحر (صور)

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

أنقذت فرق الدفاع المدني في المدنية المنورة، أمس السبت، طفلاً رضيعاً في الشهر الأول من حريق مبنى سكني كاد أن يموت بسبب اختناقه من الدخان.

وقال متحدث مدني المدينة، العقيد خالد الجهني، في بيان صحفي: إن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغاً عن حريق في شقة بمبنى سكني بحي البحر، هرعت إثره الفرق للموقع وعملت على مكافحة الحريق.

وأضاف “الجهني”: أن الحريق أجهز على غرفة بشقة في الطابق الأول بمبنى مكون من 5 طوابق، لافتاً إلى إخلاء 10 أشخاص من المبنى بصحة جيدة وإنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر شهر ونصف كان يعاني من اختناق وتمت معالجته بالموقع.