 المخواة.. 30 ألف طالب يتوجهون اليوم لأداء الاختبارات | صحيفة تواصل الالكترونية

المخواة.. 30 ألف طالب يتوجهون اليوم لأداء الاختبارات

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المخواة.. 30 ألف طالب يتوجهون اليوم لأداء الاختبارات

تواصل – واس:

يتوجه اليوم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة إلى قاعات الاختبارات في المدارس المتوسطة والثانوية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام .
وأوضح مدير إدارة التعليم بالمخواة علي بن خيران الزهراني أن المدارس شكلت لجاناً داخلية لمتابعة أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة في كل مدرسة لضمان أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم وسط أجواء تربوية مناسبة، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 مشرفًا ومشرفة تربوية من جميع الأقسام بالإدارة ومكاتب التعليم للبنين والبنات سيقومون مع أول يوم في الاختبارات بزيارة أكثر من 160 مدرسة بالمحافظة للوقوف على سير الاختبارات.

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