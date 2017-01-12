بالصور.. ساعة من الجبنة السويسرية بمليون يورو

تواصل – وكالات:

طرحت شركة الساعات الشهيرة “H. Moser & Cie” ساعة من الجبنة السويسرية باهظة الثمن، تبلغ قيمتها مليون يورو.

وكشفت الشركة عن تفاصيل ساعتها الجديدة، حيث يتكون الغلاف الخارجي الحامي لمكوناتها الداخلية من خليط من الوحدات الصغيرة الممزوجة بجبن “فاتشيرين مونت دي أور”، التي تشتهر بإنتاجها عدد كبير من القرى السويسرية وتتخذها رمزا ثقافيا هناك، حسبما أفادت صحيفة تليجراف البريطانية.

ووفقًا للشركة فإن الحليب المستخدم لصناعة الجبن خضع لعملية البسترة لتنقيته، إضافة إلى أن المكونات آمنة للغاية ولا تصدر أي روائح، وخضعت لاختبارات السلامة والمتانة.

ويرجع إنتاج الساعة إلى تفاعل الشركة مع مطالبات الحكومة السويسرية بضرورة أن تكون 60% من مكونات الساعات من داخل البلاد، وذلك بدلاً من نسبة 50% والتي كانت مقررة قبل ذلك.

ويقول إدوارد ميلان، الرئيس التنفيذي للشركة: “أعلنت الشركة هذا العام إزالة جملة (Swiss Made) المحفورة على ساعاتها والتي تشير إلى صناعتها السويسرية، لتكون الساعة الجديدة معبرة في جوهرها ومظهرها ومكوناتها عن الثقافة السويسرية، وفي البداية لم يكن أمامنا أهم من الجبنة السويسرية لتدخل في مكونات الساعة الفاخرة لتعكس روح ثقافتنا وتقاليدنا”.

وإضافة إلى الجبن، صُنع حزام الساعة من جلود الأبقار السويسرية، فيما جاء قرص الساعة الداخلي عاكسًا للوني العلم السويسري الأبيض والأحمر.

وسيتم طرح الساعة للبيع خلال معرض “SIHH” في مدينة جنيف الذي ينطلق الاثنين المقبل، ويستمر حتى 20 يناير الجاري.