 دراسة أمريكية: أفلام العنف ترفع السلوك العدائي للرجال والنساء | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة أمريكية: أفلام العنف ترفع السلوك العدائي للرجال والنساء

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دراسة أمريكية: أفلام العنف ترفع السلوك العدائي للرجال والنساء

تواصل – ترجمة:

نشرت جامعة ‘‘فيرجينيا التقنية‘‘ الأمريكية، نتائج دراستين قاما بهما جيمس ويفر، رئيس قسم الاتصالات بالجامعة، ودولف زيلمان من جامعة ألاباما قبل سنوات، خلصا إلى أن التعرض الطويل لعنف غير مبرر؛ يؤدي إلى تصاعد السلوك العدائي، في ظل قابلية البعض للعنف كوسيلة لتسوية النزاع.

وأضافت الجامعة: أن إحدى الدراستين أجريت على 53 رجلاً، و40 امرأة؛ لمعرفة ما إذا كانت مشاهدة العنف في الأفلام تجعل الناس أكثر دعماً للحلول العنيفة في المشكلات الاجتماعية أم لا؟

وأظهرت نتائج الدراسة قوة تأثير العنف في الأفلام على ردود أفعال الأشخاص، وأن التعرض طويلاً لأفلام عنف بإمكانه تصعيد السلوك العدواني لدى الرجال والنساء، ليس على الأمد القصير فحسب، لكنه يستمر لبعض الوقت بعد مشاهدة الأفلام.

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