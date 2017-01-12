 «الجوازات» توضح حقيقة إطلاق حملة وطنية لتعقب مخالفي «الإقامة» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجوازات» توضح حقيقة إطلاق حملة وطنية لتعقب مخالفي «الإقامة»

0
«الجوازات» توضح حقيقة إطلاق حملة وطنية لتعقب مخالفي «الإقامة»

تواصل – خالد العبدالله:

نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله، خلال الفترة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف الإلكترونية والورقية بأن الجوازات ستبدأ غداً الأحد، بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وإطلاق حملتها الوطنية الشاملة؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت الجوازات بأن هذا الخبر غير صحيح، ولم يصدر من القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات، وعند صدور التوجيه بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

وشددت الجوازات على عدم تداول الشائعات، وضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

شاهد ايضا

في زيارة رسمية.. فيليب السادس ملك إسبانيا يصل الرياض

في زيارة رسمية.. فيليب السادس ملك إسبانيا يصل الرياض

رئيس الأركان اليمني: السيطرة على «‏جبهة نهم» ‏باتت قريباً

رئيس الأركان اليمني: السيطرة على «‏جبهة نهم» ‏باتت قريباً

غداً.. «الحقيل» يعلن تفاصيل أكبر دفعات سكنية في تاريخ الوزارة

غداً.. «الحقيل» يعلن تفاصيل أكبر دفعات سكنية في تاريخ الوزارة

سيرة الأمير الراحل محمد الفيصل وإنجازاته في الاقتصاد الإسلامي

سيرة الأمير الراحل محمد الفيصل وإنجازاته في الاقتصاد الإسلامي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>