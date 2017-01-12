في زيارة رسمية.. فيليب السادس ملك إسبانيا يصل الرياض

الرياض ـ واس:

وصل الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، والوفد المرافق له إلى الرياض، مساء اليوم، في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.

كما كان في استقبال ملك إسبانيا، أيضاً، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا، ومندوب عن المراسم الملكية.