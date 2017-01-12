 رئيس الأركان اليمني: السيطرة على «‏جبهة نهم» ‏باتت قريباً | صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس الأركان اليمني: السيطرة على «‏جبهة نهم» ‏باتت قريباً

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رئيس الأركان اليمني: السيطرة على «‏جبهة نهم» ‏باتت قريباً

تواصل – واس:

أكد رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء محمد ‏علي ‏المقدشي، أن انتصار قوات الجيش ‏والمقاومة الشعبية ‏في جبهة نهم التابعة ‏لمحافظة صنعاء، بات أقرب من ‏أي وقت ‏مضى.

‏وأشار اللواء المقدشي، خلال اجتماع موسع له ‏أمس بقيادات ‏الألوية والوحدات ‏بالمنطقة العسكرية السابعة المقاتلة ‏في الجبهة، ‏إلى أن القيادة السياسية والعسكرية، ‏تُولي ‏المنطقة السابعة ومقر قيادتها المركزية ‏محافظة ‏مأرب، أهمية كبيرة وتعوِّل عليها كجزء ‏مهم من ‏الانتصار ضد ميليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح.

واستعرض الاجتماع مستجدات ‏المعارك ضد الميليشيات الانقلابية ‏والانتصارات ‏التي يحققها الجيش بشكل مستمر، ‏إضافة إلى مناقشة ‏تذليل العقبات؛ بما من شأنه ‏تحقيق الأهداف بالشكل ‏المطلوب.

وأعرب رئيس هيئة الأركان، عن شكره ‏لقوات ‏التحالف العربي؛ على ‏تقديمها أشكال الدعم ‏والمساندة لليمن في معركة ‏استعادة الدولة وإنهاء ‏الانقلاب.

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