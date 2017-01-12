رئيس الأركان اليمني: السيطرة على «‏جبهة نهم» ‏باتت قريباً

تواصل – واس:
أكد رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء محمد علي المقدشي، أن انتصار قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة نهم التابعة لمحافظة صنعاء، بات أقرب من أي وقت مضى.
وأشار اللواء المقدشي، خلال اجتماع موسع له أمس بقيادات الألوية والوحدات بالمنطقة العسكرية السابعة المقاتلة في الجبهة، إلى أن القيادة السياسية والعسكرية، تُولي المنطقة السابعة ومقر قيادتها المركزية محافظة مأرب، أهمية كبيرة وتعوِّل عليها كجزء مهم من الانتصار ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
واستعرض الاجتماع مستجدات المعارك ضد الميليشيات الانقلابية والانتصارات التي يحققها الجيش بشكل مستمر، إضافة إلى مناقشة تذليل العقبات؛ بما من شأنه تحقيق الأهداف بالشكل المطلوب.
وأعرب رئيس هيئة الأركان، عن شكره لقوات التحالف العربي؛ على تقديمها أشكال الدعم والمساندة لليمن في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.