«الحصيني»: «الشبط» تبدأ غداً وتستمر 26 يوماً

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، أن غداً الأحد هو بداية الشبط، وتبلغ عدد أيامها 26 يوماً، تبدأ يوم 15 يناير من كل عام، ويسمى في الخليج ببرد البطين ونجومها هي:

1 – النعائم:

وتمكث 13 يوماً، وفيها يزداد البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي، ولذلك لا يزرع فيه المزارعون شيئاً لشدة برودته، بل يحرصون على الاهتمام بالأشجار القائمة، مؤكداً أن المثل المتعلق بالنعائم يقول: ‘‘إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم كناية عن شدة البرد‘‘.

2 – البلدة:

وتمكث 13 يوماً، وفيها يزيد النهار وينقص الليل، ويستحسن فيه زراعة البرسيم، وفي الثلاثة الأيام الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار، ويقال: ‘‘إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة وقيل للبرد اهده‘‘.

وأضاف الحصيني: أحياناً تهب الرياح شمالية باردة أصولها سيبيرية، وهي صحراء جليدية تعد أكبر صحراء جليدية في العالم، وتنخفض فيها الحرارة إلى ٦٠ تحت الصفر، تتسلل البرودة منها إلى الجزيرة العربية – بتقدير العزيز الحكيم – وهذا يحدث أحياناً، ومتى حدث ذلك تظهر ظاهرة الصقيع في المملكة، وخاصة في المنطقة الشمالية والوسطى منها، والله أعلم.

لذا تسمى هذه الفترة عند العامة ‘‘مقرقع البيبان‘‘، وفي المثل يقولون: ‘‘إن المربعانية توصي الشبط بقولها: أنا مريت، ولا ضريت عليك، باللي أكله دويف، ووقوده ليف، ولا تقرب اللي أكله تمر ووقوده سمر‘‘.