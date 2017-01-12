سيرة الأمير الراحل محمد الفيصل وإنجازاته في الاقتصاد الإسلامي

تواصل – خالد العبدالله:

أعلن الديوان الملكي، اليوم السبت 14 ديسمبر، وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ80 عاماً، ويعد الأمير محمد الفيصل هو الابن الثاني للملك فيصل، ومتزوج من ابنة عبدالرحمن عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية.

ولد الأمير محمد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود في الطائف1937م، وهو الابن الثاني للملك فيصل، ودرس الفيصل في المدرسة النموذجية بالطائف، وعندما تخرج فيها ألحق بمدرسة هن سكوول (Hun School) في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ثم دخل جامعة منلو بولاية كاليفورنيا التي تخرج فيها بشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال العام 1964.

وتولى الفيصل عام 1959 منصب رئيس مطار الرياض القديم حتى عام 1967، وعينه والده وكيلاً لوزارة الخارجية وبقي فيها حتى 1971.

وأسس الفيصل شركة “دار المال الإسلامي”، (وهي الشركة الأم لقرابة 55 بنكاً وشركة استثمار في مختلف أنحاء العالم)، و”بنك فيصل الإسلامي المصري” في القاهرة، و”مصرف فيصل الإسلامي” في البحرين، و”بنك فيصل السودان”، و”بنك فيصل المحدود” بباكستان، و”الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي”، وهي الذراع الاستثمارية النشطة للمجموعة – وشركة سوليديرتي للتكافل بالبحرين، ولها فروع متعددة في جميع أنحاء العالم.

كما شغل الأمير محمد الفيصل – رحمه الله – أيضاً منصب رئيس الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية منذ إنشائه في عام 1976م.