 نجران.. إحباط محاولة تسلل ومقتل 8 انقلابيين بينهم مسؤول زراعة الألغام | صحيفة تواصل الالكترونية

نجران.. إحباط محاولة تسلل ومقتل 8 انقلابيين بينهم مسؤول زراعة الألغام

0
نجران.. إحباط محاولة تسلل ومقتل 8 انقلابيين بينهم مسؤول زراعة الألغام
أرشيفية

تواصل – نجران:

أحبطت القوات المسلحة، اليوم السبت، محاولة تسلل مجموعة من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على حدود نجران، وقتلت 8 مسلحين بينهم مسؤول زراعة الألغام، وهو ضابط بالحرس الجمهوري الموالي للمخلوع.

وقالت مصادر مطلعة: “إن طائرات التحالف رصدت عدداً من الأهداف المتحركة قبالة الحدود، وتم تمريرها إلى المدفعية، التي تمكنت من استهدافها وتدميرها”، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأضافت: أنه تم تدمير ثلاث عربات، إحداها محملة بالذخيرة والصواريخ وكانت تستهدف المدنيين بالقرى الحدودية، والأخرى محملة بالأفراد؛ وأسفرت العملية عن مقتل ثمانية من مسلحي الحوثي وصالح.

ودمرت طائرات الأباتشي عدداً من المواقع والأهداف والمخابئ قبالة الحدود، والتي يستخدمها الانقلابيون لإطلاق المقذوفات العشوائية على المدنيين، بالإضافة إلى بعض المستودعات التي تُستخدم لتخزين الأسلحة.

شاهد ايضا

«أمانة الرياض» تحذر أصحاب المحلات من بيع «الدخان» للأطفال

«أمانة الرياض» تحذر أصحاب المحلات من بيع «الدخان» للأطفال

18 نصيحة لقائدي السيارات لخفض استهلاك الوقود

18 نصيحة لقائدي السيارات لخفض استهلاك الوقود

خادم الحرمين يُعَزِّي نائب الرئيس اليمني في وفاة شقيقه

خادم الحرمين يُعَزِّي نائب الرئيس اليمني في وفاة شقيقه

في زيارة رسمية.. فيليب السادس ملك إسبانيا يصل الرياض

في زيارة رسمية.. فيليب السادس ملك إسبانيا يصل الرياض

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>