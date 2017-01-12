تركيا: سوريا لن تتوحد إذا استمر بشار الأسد في السُلطة

تواصل – وكالات:

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس الجمعة، أن من المستحيل أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل وجود بشار الأسد في السلطة.

وقال “قالن” في حديث للصحفيين: إن “موقفنا بشأن الأسد واضح، لا نعتقد أن من الممكن أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل استمرار الأسد في السلطة، لكننا سنرى كيف ستمضي محادثات أستانة.. نريد أن نتقدم خطوة بخطوة في هذه المرحلة”.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية: أن القتال في سوريا توقف إلى حد بعيد خلال الأسبوعين الماضيين؛ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا.

ومن المفترض أن تبدأ مفاوضات أستانة في الـ23 من الشهر الجاري، وتشترط المقاومة السورية لمشاركتها؛ وقف اعتداءات قوات اﻷسد والميليشيات الشيعية، وإلزامهم باتفاق وقف إطلاق النار.