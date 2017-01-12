«التجارة»: 3 إجراءات لضبط ارتفاع أسعار السلع الغذائية

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كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، عن إخضاع السلع التموينية التي تشهد ارتفاعات غير مبررة إلى ثلاثة إجراءات كقياس محدد؛ لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار خاصة التي تمس احتياجات المستهلك الأساسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، أن المقياس يعتمد على رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها في الدول المجاورة، ومتابعة تطورات حركة العرض والطلب، بحسب “الوطن”.

وأضاف “الحسين”: أن الوزارة تقوم بثلاثة إجراءات رقابية، وهي: التزام المنشآت بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتها، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، وعدم احتواء المواد على أي غش أو خداع للمستهلك.

وأشار متحدث التجارة إلى أن الوزارة تدخلت لضبط أسعار سلع الألبان، والحليب الطازج، وحليب الأطفال، والحديد، والأسمنت، مؤكداً أنها لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين.