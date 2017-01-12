تعاون بين «السعودية للكهرباء» و«إينل» الإيطالية لتوزيع الطاقة وتبادل الخبرات

تواصل ـ سعود الخالد:

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة في الرئيس التنفيذي لها، المهندس زياد بن محمد الشيحة، اتفاقية تعاون مع شركة ‘‘إينل إس بي آي‘‘ الإيطالية، ممثلة في رئيس وحدة أعمال البنية التحتية والشبكات العالمية بالشركة الإيطالية وليفيو جالو، وذلك في مجال توزيع الطاقة الكهربائية، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء زياد الشيحة: ‘‘إن الاتفاقية تأتي في إطار خطط ومبادرات الشركة؛ لتعزيز البنية التحتية الكهربائية لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع برنامج التحول الاستراتيجي الذي يعمل على تحسين الأداء التشغيلي في المنظومة الكهربائية، من خلال اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية، التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية، وكذلك الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع المصنعين والموردين العالميين‘‘.

وأشار إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة مع الشركة الإيطالية، ستعمل على توسيع دائرة التعاون معها؛ لتشمل تبادل المعلومات والخبرات في مجال توزيع الطاقة الكهربائية؛ بهدف تحقيق أفضل أداء في شبكات التوزيع، وتبادل الخطط التكنولوجية بغرض تحويل شبكة التوزيع بالمملكة للعمل بنظام الشبكات الذكية، ودراسة سبل تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

بينما أعرب ليفيو جالو، رئيس شركة إينل للبنية التحتية وشبكات التوزيع العالمية، عن سعادته وإدارة شركته، توقيع هذه الاتفاقية، ووضع أسس التعاون مع شريك هام في قطاع مهم كقطاع شبكات التوزيع الرقمية، والتي تلعب دوراً حاسماً في الخطة الاستراتيجية الحالية للمجموعة الإيطالية.