جازان.. الإطاحة بمواطن انتحل صفة الأمن واختطف فتاة إثيوبية (صور)

تواصل – جازان:

أطاحت شرطة منطقة جازان، اليوم السبت، بمواطن أربعيني انتحل صفة رجل أمن واختطف فتاة إثيوبية في محافظة بيش.

وقالت شرطة جازان في بيان صحفي: “إن مركز شرطة محافظة بيش تلقى بلاغاً مساء أمس الجمعة من وافد إثيوبي يفيد باختطاف ابنة شقيقته، بعد أن استوقفها رجل يرتدي الزي الرسمي الميداني لرجال الأمن على سيارة بيضاء تويوتا عندما كانت تسير مع زميلتها الصومالية؛ بحجة أنها لا تحمل سوى صورة من هويتها، واتجه إلى جهة غير معلومة”.

وأضافت: “أن اللواء ناصر القحطاني، نائب مدير شرطة منطقة جازان، وجه بتشكيل فريق بحث وتحرٍّ من إدارة التحريات والبحث الجنائي لدراسة البلاغ والبحث والتحري عن الجاني، رغم ندرة وشح المعلومات لدى جهات الضبط والتي أدلت بها زميلتها”.

وأشارت شرطة جازان إلى أنه تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص والتوصل إلى موقعه، وتم مداهمة مقر سكنه، فجر اليوم السبت، والقبض على الجاني (40 عاماً)، والعثور على المرأة المختطفة.

وتابعت: “اتضح أن الجاني مفصول من عمل عسكري سابق، ويعمل حارس أمن بإحدى الشركات، وعثر بحوزته على بدلة عسكرية ميدانية، وبدلة حراس الأمن، وسيارته التي استخدمها في الحادثة”.