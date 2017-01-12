«شؤون الحرمين» توجه المصلين لساحة «الملك عبدالله» بعد التوسعة

تواصل – واس:

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بجميع طاقتها بالدور الأرضي لقاصدي المسجد الحرام، حيث وجهت المصلين إلى التوسعة والاستفادة من الدور الأرضي كاملاً، بعد امتلاء توسعة الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وحرصت الرئاسة العامة على تهيئة التوسعات بالمسجد الحرام، لرواد البيت العتيق، وذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبالتنسيق مع مدير إدارة الساحات عبدالله الشمراني، ومساعد قائد أمن الحرم العميد عبدالله العصيمي، وبمرافقه قائد أمن الحج والعمرة العميد الدكتور عبدالله الغفيص، وبمتابعة المستشار الشيخ الدكتور خالد السبيعي.