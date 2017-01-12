الرياض.. انطلاق مسابقة «الحديقة المثالية» ضمن أسبوع «الشجرة حياتنا»

تواصل ـ واس:

تُطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض مسابقة ‘‘الحديقة المثالية‘‘ ضمن فعاليات أسبوع الشجرة الأربعين، تحت عنوان: ‘‘الشجرة حياتنا‘‘؛ انطلاقاً من الاهتمام بزراعة الشجرة والمحافظة عليها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض، الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج، أن هذه المسابقة تمنح جوائز لأفضل حديقة من المباني الحكومية، وأفضل حديقة من مباني المؤسسات والشركات الخاصة، وأفضل حديقة منزلية، بالإضافة لأفضل مشاركة مدرسية، وأنشطة لا صفية متميزة.

ودعا الفراج الراغبين ممن تتوفر لديهم حدائق منزلية، أو حكومية، أو مؤسسات، أو شركات، أو مشاركات مدرسية، ترقى إلى مستوى المنافسة، التقدم لهذه المسابقة وفق الشروط التالية:

أن تضفي الحديقة بشكل عام منظراً جميلاً على المنطقة المحيطة بها (خارج المبنى)، وتكون أنظمة الري المستخدمة في الحديقة حديثة، وتحتوي على أنواع متعددة من الأشجار والشجيرات البرية المحلية ونباتات الزينة، بالإضافة إلى مساحة مناسبة من المسطحات الخضراء، وأن يكون تنسيق الحديقة متماشياً مع المبنى المحيط به، وأن يكون تصميم الحديقة وفق المواصفات الفنية اللازمة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض، أن آلية التقدم للمسابقة تكون من خلال الإيميل الرسمي للإدارة (Ryddir@mewa.gov.sa)، أو عبر الفاكس (4014196 / 011)، مشيراً إلى ضرورة التقديم خلال أسبوعين من الإعلان، وكتابة الاسم رباعيّاً، ورقم الهاتف والجوال، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح موقع المنزل، أو المنشأة.