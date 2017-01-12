فوائد سحرية لـ«الحناء» في علاج السرطان والأمراض المعوية

تواصل ـ وكالات:
كشفت تجارب حديثة عن إمكانية علاج الحناء لمرض السرطان، من خلال منعها تكوّن الخلايا السرطانية في الجسم، إلى جانب عدة أمراض أخرى أهمها:
الصداع:
يمكنك وضع الحناء على جبهة الرأس؛ للتخفيف من آلام الصداع.
الفطريات والقشرة:
يمكن دهن الحناء على أصابع القدمين مما يقضي على الفطريات في فترة الشتاء، تحتوي الحناء على مواد مطهرة تعمل على قتل البكتيريا والطفيليات من فروة الرأس.
الأمراض المعوية:
يستخدم لحاء الحناء بعد غليه في علاج الدوسنتاريا الأميبية. تعالج الجروح إذا تم وضعها على الجرح، وتشفي من الأمراض إذا دهنت على المنطقة المصابة.
إفراز العرق:
تعطي رائحة جميلة للبشرة، فيمكنكم دهن الحناء على منطقة تحت الإبطين للحصول على رائحة جميلة، بعد خلطها مع الماء، كل 3 مرات في اليوم على المنطقة المصابة.