 فوائد سحرية لـ«الحناء» في علاج السرطان والأمراض المعوية | صحيفة تواصل الالكترونية

فوائد سحرية لـ«الحناء» في علاج السرطان والأمراض المعوية

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فوائد سحرية لـ«الحناء» في علاج السرطان والأمراض المعوية

تواصل ـ وكالات:

كشفت تجارب حديثة عن إمكانية علاج الحناء لمرض السرطان، من خلال منعها تكوّن الخلايا السرطانية في الجسم، إلى جانب عدة أمراض أخرى أهمها:

الصداع:

يمكنك وضع الحناء على جبهة الرأس؛ للتخفيف من آلام الصداع.

الفطريات والقشرة:

يمكن دهن الحناء على أصابع القدمين مما يقضي على الفطريات في فترة الشتاء، تحتوي الحناء على مواد مطهرة تعمل على قتل البكتيريا والطفيليات من فروة الرأس.

الأمراض المعوية:

يستخدم لحاء الحناء بعد غليه في علاج الدوسنتاريا الأميبية. تعالج الجروح إذا تم وضعها على الجرح، وتشفي من الأمراض إذا دهنت على المنطقة المصابة.

إفراز العرق:

تعطي رائحة جميلة للبشرة، فيمكنكم دهن الحناء على منطقة تحت الإبطين للحصول على رائحة جميلة، بعد خلطها مع الماء، كل 3 مرات في اليوم على المنطقة المصابة.

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