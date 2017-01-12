 «سونا»: «خادم الحرمين» يبذل كافة الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم | صحيفة تواصل الالكترونية

«سونا»: «خادم الحرمين» يبذل كافة الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم

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«سونا»: «خادم الحرمين» يبذل كافة الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم

تواصل ـ وكالات:

قالت وكالة الأنباء السودانية ‘‘سونا‘‘: ‘‘إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وجَّه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببذل كافة الجهود؛ لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان‘‘.

وكان خادم الحرمين، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوداني عمر البشير، أمس الجمعة؛ للاطمئنان على صحته، وتهنئته على الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس باراك أوباما قرر البدء في تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ نحو 20 عاماً، تبدأ بعد 180 يوماً قادمة؛ لتشجيع الخرطوم على الاستمرار في بذل مزيد من الجهود في مواجهة الإرهاب وتحقيق احترام حقوق الإنسان في البلاد.

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