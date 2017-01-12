بعد «النهدي».. اعتداء عنصري جديد على «المبتعث الفضيل» بأمريكا

تواصل – الرياض:

لم تكد تنتهي قضية المبتعث النهدي، الذي تعرض لاعتداء بأمريكا أدى لوفاته، إلا وتعرض بعدها الطالب محمد زيد الفضيل، لاعتداء من مجموعة من المجهولين في ولاية كنتاكي الأمريكية أثناء قيادة مركبته الخاصة، وذكر والد الطالب أن ابنه ضُرب بآلة حادة؛ أدت لشج رأسه وتسببت له بنزيف أدخله المستشفى.

ورجح الوالد سبب الاعتداء بأنه قد يكون عنصرياً ضد العرب والمسلمين، خاصة أن الولاية موالية تماماً للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي كانت له تصريحات عنصرية ضد المسلمين؛ أو بهدف السرقة كونه امتلك مركبة جديدة.

وأشار إلى أنه لا يزال يتابع حالة ولده هاتفياً، الذي يدرس مرحلة البكالوريوس في مجال الإدارة المالية بأمريكا، كما يتابع إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات الأمنية بمشاركة مندوب من سفارة المملكة هناك.

وشكر الفضيل، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي؛ على جهوده الشخصية في تقديم المساعدة، ورئيس نادي الطلبة السعوديين في أمريكا صالح العواد؛ على متابعته للحالة، وحرصه على تقديم الخدمات اللازمة.