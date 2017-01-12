 إعفاء مخالفي الإقامة من بصمة «مُرحَّل» وإمهالهم 3 أشهر للمغادرة | صحيفة تواصل الالكترونية

إعفاء مخالفي الإقامة من بصمة «مُرحَّل» وإمهالهم 3 أشهر للمغادرة

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إعفاء مخالفي الإقامة من بصمة «مُرحَّل» وإمهالهم 3 أشهر للمغادرة

تواصل ـ متابعات:

أمهلت مديرية الجوازات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل 3 أشهر لمغادرة المملكة إلى بلادهم، مع إعفائهم من بصمة “مُرحَّل”، وذلك ضمن المرحلة الثانية من حملتها الوطنية الشاملة للتعقب.

وتستعد وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، لإطلاق حملتها الوطنية الشاملة؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لعام 1438هـ، والتي ستنطلق غداً وتستمر 3 أشهر، وفقاً لـ”الوطن”.

وتشمل الحملة 3 مراحل انتهت المرحلة الأولى منها، وستنطلق المرحلة الثانية غداً ولمدة 90 يوماً، أما المرحلة الثالثة فتبدأ يوم 17 رجب المقبل، وهي مرحلة القبض على المخالفين الذين لم يستفيدوا من المرحلة الثانية “مهلة مغادرة البلاد”.

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