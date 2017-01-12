إحصائية رسمية: تجاوز أعداد النساء للرجال في الوظائف التعليمية

تواصل – الرياض:

كشف إحصاء رسمي، عن وجود 87 امرأة سعودية يعملن في وظائف دبلوماسية، مقابل 963 رجلاً، فيما تعمل في الوظائف التعليمية أكثر من 275 ألف موظفة أمام 228 ألف موظف.

وأظهر الإحصاء الصادر عن وزارة الخدمة المدنية، للعام المالي الماضي، أن عدد العاملين في الوظائف الحكومية (1436 – 1437) بلغ أكثر من مليون و178 ألف سعودي٬ بينهم أكثر من 468 ألف موظفة سعودية.

في المقابل٬ حققت المرأة أرقاماً مقاربة للرجل في شغل وظائف قطاع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين؛ إذ تعمل أكثر من 18 ألف موظفة في القطاع مقابل أكثر من 19 ألف موظف سعودي.