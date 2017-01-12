«أنت سمين».. وصف يساهم في زيادة وزن الأطفال

تواصل – وكالات:

قال الباحثون من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، وكلية الطب في جامعة ولاية فلوريدا: ‘‘إنه يمكن للأطفال الصغار اكتساب الوزن الزائد عندما يقوم والداه، بشكل مستمر، بنعته ‘‘بالسمين‘‘ ومقارنته مع أقربائه أو إخوته الأقل وزناً منه‘‘.

وأظهرت الدراسة: أن الأطفال الذين عانوا من زيادة الوزن على مدى السنوات العشر الماضية، كان الأهل يصفونهم بالسمنة، حيث شارك في الدراسة أكثر من 2800 طفل أسترالي (بين الـ 4 – 5 سنوات).

وخلال الدراسة، أجرى الباحثون اختبارات واستطلاعات للأهل وللأطفال معاً، وبعد مرور 10 سنوات وصل الباحثون إلى نتيجة أن علاقة الأهل وكيف يرون أبناءهم، وطريقة التحدث إليهم تؤثر على زيادة الوزن لدى الطفل في المستقبل، ويشار بأن مجموعة من العلماء الإيرلنديين قاموا تقريباً بالتجربة نفسها وحصلوا على النتائج نفسها.