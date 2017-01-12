«الجنية السوداء».. كتيبة تسبب الرعب لميليشيا الحوثي

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تسبب كتيبة ‘‘الجنية السوداء‘‘ – كما يصفها الحوثيون – وهي وحدة مروحيات الأباتشي التابعة لسلاح الجوي السعودي، وتتكون من 30 مقاتلاً في قطاع نجران العسكري، حفيظة ورعب الانقلابيين؛ لمسؤوليتها عن تدمير الكهوف، وتحطيم الدبابات، ودحر محاولات التسلل، فهي تمثل مصدر الرعب الأكبر للميليشيات الانقلابية.

من جهته قال العقيد طيار ركن أحمد آل محسن، أحد أفراد الكتيبة: ‘‘نتلقى البلاغ من زملائنا الموجودين في الشريط الحدودي والرقابات، ثم يكون هنالك تنسيق مع قيادة قوات نجران؛ ليتم بعد ذلك الإيعاز لنا بصد هجوم الانقلابيين، أو دحر محاولات التسلل اليائسة التي يقومون بها‘‘، بحسب ‘‘الإخبارية‘‘.

وفيما يخص الأعمال البطولية التي حققها أبطال كتيبة الأباتشي أوضح المقدم ركن طيار أحمد الزهراني: تأتي كتيبة الأباتشي ضمن منظومة القوات السعودية كافة التي – بحمد الله – تنفذ جميعها أعمالاً رائعة سيخلدها التاريخ.

وأضاف الزهراني، كتيبة الأباتشي لها مع العدو الانقلابي الكثير من قصص النجاح، آخرها ما حدث اليوم حينما جرى التصدي لهجوم منظم من قبلهم، ودحر كل مَن حاول التسلل عبر الحدود اليمنية – السعودية.

تستطيع طائرات الأباتشي التحليق على ارتفاع يصل إلى أكثر من 15 ألف قدم؛ الأمر الذي يجعل استهدافها من قبل أي ميليشيا إرهابية أقرب إلى الاستحالة، خاصة أن الطائرة تتمتع بأنظمة حماية حساسة ذات فعالية كبيرة ومضادة للصواريخ والتعقب الموجه بالليزر والصواريخ الحرارية والرادار.