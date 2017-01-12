«ابنك أمانة».. حملة توعوية بجدة عن سلبيات التفحيط والمخدرات والتحرش

تواصل – خالد العبدالله:

تحت عنوان ‘‘ابنك أمانة‘‘ أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، حملة توعوية لأولياء الأمور والأسر، بالتزامن مع فترة الاختبارات، حيث تتناول الحملة التوعية سلبيات التفحيط والتدخين والمخدرات والتحرش، انطلاقاً من أهداف الجمعية الساعية لنشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين الأفراد.

وأوضح الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني، أن حملة ‘‘ابنك أمانة‘‘ تستهدف توعية أولياء الأمور والأسر برعاية أبناءهم من الناحية السلوكية والأخلاقية، خلال فترة الاختبارات كونها تعد موسماً خصباً للمروجين وأصحاب السلوكيات السيئة والمنحرفة، قد تتسب في التأثير عليهم أو الإيقاع بهم في براثن المخدرات أو السوكليات السلبية، كممارسة التفحيط ومضايقة الناس أو الرذيلة.

ودعا الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، أولياء الأمور والأسرة والمؤسسات التربوية للتعاون في حماية الأبناء والتعاون والتكامل مع الجهات الأمنية، لمحاصرة تلك السلوكيات ومنعها.

وأكد الزهراني، على دور أولياء أمور الطلاب في توجيه وتوعية ومراقبة أبنائهم خلالل فترة الاختبارات، مؤكداً بأن الحملة تستهدف ألا تشكل هذه الأيام خطراً يهدد أبناءنا ومستقبلهم، لاسيما أن انصراف الأبناء يتم باكراً مما يساهم في توفير جو ملائم لانتشار بعض السلوكيات الخاطئة والسلبية بين الطلاب لاسيما فئة الشباب بسبب عدم وجود رقابة أسرية واختلاطهم برفقاء السوء فضلاً عن تحرك البعض لترويج المخدرات بدواعي زيادة التحصيل الدراسي خلال موسم الاختبارات.

ودعا الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، على أهمية التعامل الأمثل والصحيحح مع الأبناء في هذه الفترة الهامة، والإسهام في توفير جو أسري هادئ يساعد الأبناء على التركيز والتحصيل الدراسي، مبيناً بأن إشعار الوالدين لأبنائهم بالأمان والاهتمام بهم يسهم كثيراً في تحقيق نتائج مميزة خلال الاختبارات.