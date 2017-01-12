غدا.. 300 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمدينة

تواصل – واس:

يؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة غدًا، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1438هـ، وسط تضافر جهود أولياء أمور الطلاب والطالبات والجهات التعليمية والأمنية بالمدينة المنورة .

وأكد مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم، أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال أكثر من 300 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات غدًا، مشددًا على مديري المدارس بضرورة مراعاة ضبط الإشراف على الطلاب وانتظام تواجدهم خلال الفترة ما بين الاختبارات، متمنيا لجميع طلاب وطالبات المنطقة دوام التوفيق والنجاح.

ودعا الكريم الطلاب، إلى تنظيم أوقاتهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق وعدم السهر أو الإرهاق خلال هذه الفترة لما له من تأثير سلبي عليهم، مؤكدًا أهمية توفر الرعاية الصحية الأولية لجميع الطلاب خلال أدائهم اختباراتهم وفق الخطة الصحية التي رسمتها إدارة الصحة المدرسية بتعليم المدينة المنورة.

بدورها تقدم إدارة الصحة المدرسية بالمدينة المنورة، خلال فترة الاختبارات، خدماتها للطلاب والطالبات بتواجد طبيب وطبيبة مسؤولة على عدد من المدارس يتم استدعائه في حال وجود أي حالة تستدعي ذلك ويتم تقديم خدمة علاجية للطالب أو الطالبة ليتمكن من إكمال الاختبار أو طلب تأجيل الاختبار إذا كان وضعه الصحي يمنعه من مواصلته ويتم التعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتكثيف الجهود خلال هذه الفترة.

وعلىالجانب الأمني، تكثف شرطة منطقة المدينة المنورة من خلال تنفيذ خططها الأمنية والمرورية بتواجد المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسة والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس لتسهيل الحركة المرورية للطلاب والمعلمين للوصول لمدارسهم بكل يسر وسهولة.

كما تكثف إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، جهودها لتيسير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسة وعند المدارس ليتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى المدارس والجامعات بكل يسر وسهولة من خلال حرصها على فك الاختناقات المرورية التي قد تحدث بسبب ظرف طارئ في حركة السير لا سمح الله بانتشار عدد من الضباط والأفراد منذ وقت مبكر في الطرق والميادين وأحياء المدينة وعند المدارس.

وفيما يخص المدارس، فقد أنهت مدارس البنين والبنات بمنطقة المدينة المنورة، استعداداتها من وقت مبكر لاستقبال آلاف الطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم للفصل الدراسي الأول من هذا العام في جو مفعم بالهدوء واليسر والاطمئنان الذي يساعدهم على اجتياز اختباراتهم بنجاح وتفوق بمشيئة الله من خلال تجهيز قاعات الاختبارات وتزويدها بكل ما يحتاجه الطالب لأداء اختباراته بكل يسر وسهولة.