غداً بالرياض.. 462 ألف طالب بالابتدائية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

تواصل ـ واس:

أكد مدير التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور عبدالله بن محمد المانع، أن 461 ألفاً و841 طالباً وطالبة بالمرحلة الابتدائية، سيؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437هـ ـ 1438هـ، بعدما أنهوا مرحلة التقييم المعدة لهم.

وأضاف المانع: أن الامتحانات ستبدأ عند الساعة 7.30 صباحاً للمدارس النهارية، والساعة 3.45 عصراً للمدارس الليلية بنين، فيما حددت الاستراحة بين الفترتين بـ30 دقيقة، مشدداً على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، أن الإدارة أكملت الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وجميع الترتيبات الخاصة بها بما يضمن انسيابية الاختبارات، من خلال تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات، وتكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويات للقيام بجولات ميدانية على المدارس للاطلاع على سير الاختبارات ورفع التقارير اليومية عنها.

وحث المانع المدارس وجميع المشاركين في العملية التعليمية، على أهمية إعداد الطلاب وتهيئتهم للاستعداد للاختبارات، كما دعا الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد.

من جهته، أكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد الشنيبر، جاهزية المدارس فيما يخص النقل المدرسي والمقاصف، حيث تم التنسيق مع متعهدي النقل العام، ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية، ومتعهدي نقل طلاب وطالبات القرى.

وشدد الشنيبر على سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ، والالتزام بنقلهم لمنازلهم، وفقاً لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود، والنزول من الحافلة وفي داخلها، كما نُبِه السائقين إلى وجوب التأكد من خلو الحافلات من الطلاب والطالبات بعد نزولهم منها.