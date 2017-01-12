 «الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية غدا على المدينة وتبوك | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية غدا على المدينة وتبوك

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«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية غدا على المدينة وتبوك

تواصل ـ واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر العوالق الترابية على منطقة المدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة.

وتتهيأ الفرصة غدًا لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية على مناطق تبوك، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وعلى مناطق حائل، الجوف الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة.

وأورد التقرير الهيئة، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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