5 فوائد لـ«القرنبيط».. بينها تقليل الالتهابات وإزالة السموم من الجسم

تواصل – وكالات:
يحتوي القرنبيط على مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والمواد الكيميائية النباتية الأخرى.
وكشف الموقع الطبي الأمريكي “whfoods” عن 5 فوائد للقرنبيط تجعله يتربع على عرش الخضروات، وتشمل:
1- قاتل للسرطان:
يحتوي القرنبيط على مادة “sulforaphane” وهو مركب الكبريت الذي ثبت أنه يقتل الخلايا الجذعية السرطانية، وبالتالي يعمل على تباطؤ نمو الورم.
2- يعزز صحة القلب:
تعتبر مادة “sulforaphane” الموجودة في القرنبيط وغيرها من الخضراوات من المواد التي تعمل على تحسين ضغط الدم وتعزيز صحة الكلى.
3- يقلل الالتهابات:
يعمل القرنبيط على تقليل الالتهاب في الجسم، وهي حالة مرتبطة بالسرطان وأمراض أخرى.
4- يعزز صحة الدماغ:
القرنبيط هو مصدر جيد من مادة “الكولين”، وفيتامين (ب) والمعروفين بدورهما في نمو الدماغ، إذ أنه يساعد على تنشيط وظيفة الإدراك، وتحسين التعلم والذاكرة.
5- يعمل على إزالة السموم من الجسم:
القرنبيط يعزز قدرة الجسم على إزالة السموم بطرق متعددة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعرف باسم “الجلاكوسينولات” وتعمل على إزالة السموم من الجسم.