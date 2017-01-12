 5 فوائد لـ«القرنبيط».. بينها تقليل الالتهابات وإزالة السموم من الجسم | صحيفة تواصل الالكترونية

5 فوائد لـ«القرنبيط».. بينها تقليل الالتهابات وإزالة السموم من الجسم

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5 فوائد لـ«القرنبيط».. بينها تقليل الالتهابات وإزالة السموم من الجسم

تواصل – وكالات:

يحتوي القرنبيط على مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والمواد الكيميائية النباتية الأخرى.

وكشف الموقع الطبي الأمريكي “whfoods” عن 5 فوائد للقرنبيط تجعله يتربع على عرش الخضروات، وتشمل:

1-  قاتل للسرطان:

يحتوي القرنبيط على مادة “sulforaphane” وهو مركب الكبريت الذي ثبت أنه يقتل الخلايا الجذعية السرطانية، وبالتالي يعمل على تباطؤ نمو الورم.

2-  يعزز صحة القلب:

تعتبر مادة “sulforaphane” الموجودة في القرنبيط وغيرها من الخضراوات من المواد التي تعمل على تحسين ضغط الدم وتعزيز صحة الكلى.

3-  يقلل الالتهابات:

يعمل القرنبيط على تقليل الالتهاب في الجسم، وهي حالة مرتبطة بالسرطان وأمراض أخرى.

4-  يعزز صحة الدماغ:

القرنبيط هو مصدر جيد من مادة “الكولين”، وفيتامين (ب) والمعروفين بدورهما في نمو الدماغ، إذ أنه يساعد على تنشيط وظيفة الإدراك، وتحسين التعلم والذاكرة.

5-  يعمل على إزالة السموم من الجسم:

القرنبيط يعزز قدرة الجسم على إزالة السموم بطرق متعددة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعرف باسم “الجلاكوسينولات” وتعمل على إزالة السموم من الجسم.

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