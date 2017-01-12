5 فوائد لـ«القرنبيط».. بينها تقليل الالتهابات وإزالة السموم من الجسم

تواصل – وكالات:

يحتوي القرنبيط على مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والمواد الكيميائية النباتية الأخرى.

وكشف الموقع الطبي الأمريكي “whfoods” عن 5 فوائد للقرنبيط تجعله يتربع على عرش الخضروات، وتشمل:

1- قاتل للسرطان:

يحتوي القرنبيط على مادة “sulforaphane” وهو مركب الكبريت الذي ثبت أنه يقتل الخلايا الجذعية السرطانية، وبالتالي يعمل على تباطؤ نمو الورم.

2- يعزز صحة القلب:

تعتبر مادة “sulforaphane” الموجودة في القرنبيط وغيرها من الخضراوات من المواد التي تعمل على تحسين ضغط الدم وتعزيز صحة الكلى.

3- يقلل الالتهابات:

يعمل القرنبيط على تقليل الالتهاب في الجسم، وهي حالة مرتبطة بالسرطان وأمراض أخرى.

4- يعزز صحة الدماغ:

القرنبيط هو مصدر جيد من مادة “الكولين”، وفيتامين (ب) والمعروفين بدورهما في نمو الدماغ، إذ أنه يساعد على تنشيط وظيفة الإدراك، وتحسين التعلم والذاكرة.

5- يعمل على إزالة السموم من الجسم:

القرنبيط يعزز قدرة الجسم على إزالة السموم بطرق متعددة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعرف باسم “الجلاكوسينولات” وتعمل على إزالة السموم من الجسم.