بالفيديو.. خطيب الحرم المكي: الاحتساب ضد التغييرات السلبية يرفع العقوبة والمقت عن الأمة

تواصل – خالد العبدلله:

قال إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب: إنه لا مناص من الاحتساب لمحاصرة هذا الطوفان الواسع من التغييرات السلبية، ولتحقيق الواجب الكفائي الذي تندفع به العقوبة والمقت عن الأمة، وبالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة، وتنبيه الناس إلى ما يحاك ضدَهم.

وأضاف “آل طالب” خلال خطبة الجمعة في الحرم المكي، أمس،: أن تماسك المجتمع المسلم مرهون – بإذن الله- بالمبادرة بالإصلاح في نور الوحي والتمسك بهويته الإسلامية في قيمه ومبادئه، وإن مدافعة الشر ضرورة لا يقصد بها الانتصار للرأي، لكنه الخوف من استكمال شرائط العقوبات الإلهية، ودفعاً لتفاقم الفساد والخبث فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان لهذه الأمة، ولا تزال الأمة بخير ما دامت تنكر المنكر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.