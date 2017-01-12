«تعليم القريات»: التحقيق في واقعة دخول أولياء أمور لـ«مدرسة بنات» بدعوة من المديرة

تواصل – عبدالله النعيم:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القريات، فتح تحقيق بشأن ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن دعوة قائدة مدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم القريات علي العطشان، أنه تم إبلاغ قائدة المدرسة بأن يتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتبع أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وعدم حضور أولياء الأمور نهائياً، مؤكداً أن ما حدث اجتهاد شخصي من قائدة المدرسة وخارج وقت الدوام الرسمي.

وكان مغردون قد تداولاً تسجيلاً مصوراً على “تويتر” يظهر دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات، ودشنوا هاشتاق #قائدة_مدرسه_تسمح_لأولياء_الامور_بالدخول، معبرين عن استيائهم جراء هذا الاجتهاد والتصرف الشخصي، مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة.