متحدث «الصحة»: 100 ألف ريال غرامة الإعلانات الطبية المضللة

تواصل – خالد العبدلله:

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، من المبالغة في الإعلانات الطبية، مشيراً إلى أنها من المخالفات التي تركز عليها الوزارة.

وأضاف “الربيعان” خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن عقوبة الإعلانات المضللة تبدأ من 10 آلاف ريال غرامة وتصل إلى 100 ألف ريال، وذلك بحسب طبيعة الإعلان المخالف.

وأشار إلى أن أي شركة أو منشاة طبية ترغب بعمل إعلان يجب التقدم بطلب الإعلان إلى وزارة الصحة، بحيث تتم مراجعته والتأكد من مطابقته للأنظمة والقوانين، وبعد ذلك يتم الموافقة على الإعلان.