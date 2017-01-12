«المطلق» يوجه رسالة لرئيس «الترفيه» بخصوص الحفلات الغنائية والسينما (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

وجه عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق، خطاباً لرئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب، أوضح له فيه أن المجتمع لا يريد السينما ولا الحفلات الغنائية.

ورداً على سؤاله خلال استضافته في إذاعة نداء الإسلام، اليوم، عن إعلان هيئة الترفيه دراستها افتتاح دور للسينما، قال “المطلق”: “أناشد أخونا أحمد الخطيب رئيس هيئة الترفيه أن يستجيب لملاحظات إخواننا ولحديث سماحة مفتي عام المملكة، فهذه الأشياء تضر ولا تنفع، ونأمل منه أن يدرس الأمر بجد”.

وأضاف المطلق: “نأمل أن يكون مجلساً للترفيه يشترك فيه جميع أطياف الشعب من أجل أن يعبر عنا، ونحن في غنى أن يأتي أحد من هوليوود أو غيرها ليرفهوننا، فنحن لدينا من البدائل الكثير، ولدينا تراث قديم ونعتز به ونجد فيه اللهو المباح”.