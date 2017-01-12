لتجنب الثغرات الأمنية.. «مايكروسوفت» تحظر محتويات «فلاش بلاير»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم، أن متصفحها Edge سيقوم بحظر معظم محتويات الفلاش مستقبلاً، ويتم تشغيلها فقط حسب رغبة المستخدم.

وعللت الشركة الأمريكية سبب إقدامها على هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز الأمان والاستقرار وسرعة متصفح الإنترنت المتوفر ضمن نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هذه التعديلات ستكون متوفرة لجميع مستخدمي ويندوز 10 عندما يتم إطلاق تحديث Creator خلال فصل الربيع القادم.

وتهدف الشركة من خلال الحظر المفروض على محتويات فلاش بلاير إلى تجنب الثغرات الأمنية، التي يكثر ظهورها في برنامج الملتيميديا من أدوبي، بالإضافة إلى تشجيع المطورين على اللجوء إلى استعمال التقنيات الأخرى.

ويمكن للمستخدم تجريب هذه التعديلات الجديدة على متصفح Edge من خلال الاطلاع على أحدث إصدارات المعاينة للمتصفح.