«الجباري».. ثمانيني تحدى الأمية في جدة (صور)

تواصل – نايف الحربي:

لم تثنِ السنواتُ الطويلة، عبدالله الجباري، الذي ناهز الـ 80 عاماً، عن طلب العلم ومواصلة الدراسة ومعرفة القراءة والكتابة عندما انضم مؤخراً لتعليم الكبار في محافظة جدة، حيث لم يجد متسعاً من الوقت في بواكير عمره لانشغاله بطلب الرزق.

وكرّم مركز الإمام مسلم لتعليم الكبار في جدة، في لفتة بارعة وموقف مشجع “الجباري” الذي يدرس في مرحلة مجتمع بلا أمية، على اجتهاده وحرصه على التعلم وطلب العلم بحضور ابنه محمد.

وقال المعلم محمد عواض المطيري، لـ”تواصل”: إن العم الجباري حريص على الحضور بانتظام للدروس، وشدني حضوره الدائم واهتمامه بالعلم رغم كِبر سنه، فنادراً ما نجد من هذا الجيل يطلب العلم، واصفاً “الجباري” بأنه نموذج مختلف باجتهاده.

من جهته، رأى مدير مركز الإمام مسلم لتعليم الكبار بكر تركستاني، أن “الجباري”، خير مثال لطالب العلم والمثابرين، مؤكداً أنه مواظب في الدوام، وحريص على التعلم واكتساب المهارات التي يدرسها.

وأوضح تركستاني، أنهم حريصون على تعليم هذه الفئة والقضاء على الأمية، في ظل الدعم اللامحدود والتوجيه المثالي من مدير تعليم الكبار بجدة محمد الظاهري الذي أشاد بتكريم “الجباري” والاهتمام ببرنامج مجتمع بلا أمية، التي تسعى المملكة للقضاء عليها.