 بالفيديو.. «المفتي» يحسم الجدل: السينما والحفلات الغنائية فساد وضرر | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. «المفتي» يحسم الجدل: السينما والحفلات الغنائية فساد وضرر

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تواصل – خالد العبدلله:

قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ: إن تنظيم الحفلات الغنائية أو افتتاح دور للسينما يعتبر ضرراً وفساداً، حيث تعمل ببرامجها الماجنة والأفلام الخليعة على تغيير هوية وثقافة المجتمع.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المتصلين في برنامج “مع سماحة المفتي”، اليوم، على قناة المجد، بشأن إعلان هيئة الترفيه عزمها تنظيم حفلات غنائية بالمملكة، ودراسة افتتاح دور للسينما.

وأجاب سماحة المفتي قائلاً: “بدلاً من أن ينشغل المسلمون فيما ينفعهم يذهبون إلى مشاهدة أفلام خاصة قد تكون خليعة أو ماجنة أو إلحادية، فالسينما لا يؤمن بها شيء، فهي تعتمد على تقديم أفلام أجنبية من خارج هذا البلد تغير من ثقافته، وهي ضارة ومؤذية وتصيب المجتمع بفساد في الأخلاق وتدمير للقيم”.

ودعا سماحة المفتي، القائمين على هيئة الترفيه أن يحولوا هذه الحفلات والسهرات من سوء إلى حسن، ومن شر إلى خير، ولا يفتح للشر أبوابه، مشيراً إلى أن السينما إذا ما فتحت أبوابها أدى إلى سهر شبابنا ومشاهدة تلك الأفلام الماجنة المليئة بالفساد الأخلاقي والإلحادي.

 

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