«تواصل» تكشف تفاصيل «فيديو» المحتسب وصاحب المطعم بسكاكا

تواصل – سامي الثبيتي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، مقطع فيديو يظهر فيه صاحب مطعم اُفتتح مؤخراً في مدينة سكاكا، وهو يتطاول على مواطن طالبه بخفض صوت الموسيقى، وسط حضور كثيف من المواطنين.

وروى المواطن مشاري الراشد الّذي ظهر في مقطع الفيديو تفاصيل ما حدث لـ”تواصل” قائلًا: “كُنت أسير بسيارتي على طريق عام بالقُرب من بيت والدتي، وأثناء مروري سمعت صوت موسيقى وصخب، ووقفت ونزلت لأداء واجبي ومناصحة الموجودين”.

وأضاف الراشد: “عندما شاهدني صاحب المطعم جاء للحديث معي وتحدثت معه بهدوء وقلت له: صوت الموسيقى مرتفع خفضوا الصوت، عندها مباشرة أمسك الرجل بالجاكيت الّذي أرتديه وقال لي: “بأي صفه تجي تنكر علي، هل أنت رجل هيئة، هل أنت رجل أمن!”.

وتابع: ” ما كان مني إلا أن جاوبته بأني مواطن ومن حقي إذا رأيت خطأ أو منكراً أن أنهي عنه، وأنت رفعت صوت الموسيقى بالشارع العام، مما يؤذي المارة، فرد علي: مالك دخل وما يحق لك تتكلم”.

وأردف: “حاولت تهدئته وإنهاء الحديث، وحينها قال للشباب الذين معه: امسكوه لا يهرب لازم تجي الشرطة، فبدؤوا الشباب بمضايقتي، أحدهم يمسك بيدي، والآخر يدفعني من الخلف، والثالث يتلفظ علي بألفاظ بذيئة”.

وأكمل: “عندها التزمت الصمت لأن صاحب المطعم اتصل بالشرطة، حتى حضرت الدوريات الأمنية، وتمّ تحويلي لمركز الشرطة بناءً على شكواه”، وأفاد المواطن بأن صاحب المطعم قام فيما بعد بالاعتذار إلي وأظهر أسفه على ما بدر منه تجاهي، وتنازل عن الشكوى.

ونفى “الراشد” أن يكون قد تعاون مع شخص آخر لسحب سلك المسجل أو الاشتباك مع صاحب المطعم، موضحًا أنه كان وحيدًا في سيارته، مطالباً من اتهمه بارتكاب خطأ الرجوع لكاميرات المطعم وشهود العيان للتأكد من حديثه وعدم تجاوزه بحق صاحب المطعم.

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