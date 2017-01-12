الرياض.. انتهاء توسعة دوران الدرعية وافتتاحه للحركة المرورية

تواصل ـ الرياض:

أنهت الإدارة العامة للطرق في الرياض، أعمال توسعة دوران الدرعية الواقع على طريق الملك خالد، عند تقاطع الدرعية الرئيسي، وافتتاحه للحركة المرورية.

وقال مدير الإدارة العامة للطرق بالرياض المهندس سلمان الضلعان: إنّ التوسعة تأتي بهدف توسعة التقاطع المُزدحم باستمرار من الناحية الشرقية.

وأضاف الضلعان: أنّ التوسعة سهّلت الحركة من الجنوب إلى وسط الرياض دون الحاجة للتوقف عند إشارة المرور، وبالتالي خفّ الازدحام وتكدس المركبات عند الإشارة، كما أن التوسعة أتاحت خيار الدخول لمدينة الدرعية بطرق خِلاف المدخل الرئيسي.