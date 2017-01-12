 «المفتي»: نرجو الله عودة «الهيئة» إلى قوتها ونشاطها | صحيفة تواصل الالكترونية

«المفتي»: نرجو الله عودة «الهيئة» إلى قوتها ونشاطها

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تواصل – بدر العبدالرحمن:

قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إنه يرجو الله أن تعود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قوتها ونشاطها.

جاء حديث “آل الشيخ” خلال برنامجه الأسبوعي، مع سماحة المفتي على قناة “المجد” الفضائية؛ رداً على سؤال أحد المتصلين بشأن رصد كثير من المخالفات في الحدائق والمنتزهات بعد تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ورد سماحة المفتي قائلاً: “نرجو من الله أن يتم وضع نظام جيد لهيئة الأمر بالمعروف يعالج فيه كل المشاكل والأخطاء، ويعيدها لقوتها ونشاطها – بمشيئة الله-“.

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