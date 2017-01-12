«نجم»: تجهيز قاعدة بيانات للسائقين قبل تطبيق خصومات التأمين

تواصل – الرياض:

أفاد مصدر مسؤول في شركة نجم لخدمات التأمين «نجم»، بأن الشركة تجهز لإطلاق قاعدة بيانات تحت اسم (CAMS) تزود بها شركات التأمين قبل تطبيق قرار ساما المتعلق بإلزام الشركات بتخفيض بوليصة التأمين على السعر الجديد للسائقين من أصحاب السجل الخالي من المطالبات، لتكون جاهزة قبل بداية أبريل المقبل.

وأشار المصدر إلى أن قاعدة البيانات التي ستزود بها الشركات تتضمن بيانات عن الحوادث والمركبات والسائقين، مشيراً إل أن ساما جادة في فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة بقرار الخصم وفقاً لـ”مكة”.

من جانبهم، أوضح عاملون في شركات التأمين أن مؤسسة النقد أنذرت الشركات بعقوبات، منها المنع من إصدار وثائق التأمين للمركبات، أو عدم السماح بزيادة رأس المال، أو عدم السماح بتقديم بعض الخدمات التأمينية، مشيرين إلى أن ساما عاقبت 4 شركات على الأقل في ديسمبر الماضي بمنعها من إصدار وثائق تأمين المركبات، وواحدة بالمنع من زيادة رأس المال.

وألزمت مؤسسة النقد «ساما» شركات التأمين بتقديم خصم على التأمين الإلزامي للمركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، يجري حالياً تجهيز قاعدة بيانات جديدة عن السائقين لتزويد الشركات بها قبل سريان قرار «ساما» مطلع أبريل المقبل.

وبحسب بيان ساما فإن شركات التأمين ملزمة عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد بنسبة 15 % لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بحسب عدد سنوات السجل لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات، بالإضافة إلى تقديم الشركة خصما إضافيا تقديراً لولاء العميل، مقداره 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.

وقال مسؤول من «ساما» إن المؤسسة حددت مطلع أبريل لتطبيق الخصم المقرر لإعطاء شركات التأمين فرصة لإدراج الخصومات الجديدة ضمن أجهزتها في التسعيرات الجديدة، بالإضافة إلى منح العملاء فرصة للتعرف على البدائل المختلفة التي تقدمها الشركات.