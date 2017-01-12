تسليم الطفلة المعنفة «دارين» لأمها

تواصل – سعود الخالد:

تسلمت والدة الطفلة المعنفة، مساء اليوم الجمعة، ابنتها “دارين” من الجهات المختصة، لتعود الطفلة إلى حضن والدتها بصحة جيدة، بعد أن تم تداول قضيتها على نطاق واسع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل عبر حسابه على “تويتر”: “تم بحمد الله تسليم الطفلة المعنفة إلى والدتها، وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المعنف”.

وكانت مصادر، قد كشفت اليوم أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة استجوبت والد الطفلة المعنفة دارين، وأمرت بحبسه خمسة أيام على ذمة التحقيق.

وبجانب تهمة تعنيف طفلته، أبانت المصادر أن الأب يواجه كذلك تهمة إعداد مقطع فيديو مخالف لنظام جرائم المعلوماتية وإرساله للغير.