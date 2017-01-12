«جامعة الجوف» تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أعلنت جامعة الجوف، عن توفر وظائف أكاديمية بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد للمواطنين في كل من سكاكا، القريات، وطبرجل.

وقالت إدارة الجامعة عبر موقعها الإلكتروني إن التقديم سيكون بدءاً من يوم 4/20/ 1438هـ، ويستمر حتى يوم 5/4/ 1438هـ.

وحددت الجامعة عددا من الشروط والضوابط المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس “أستاذ مساعد فما فوق” تتمثل في:

1 – أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاثة “انتظاماً”.

2 – مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه” ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

3 – ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله.

4 – أن تكون المؤهلات العلمية من جامعات معترف بها.

5 – أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

6 – اجتياز المقابلة الشخصية.

كما حدد إدارة الجامعة عددا من الوثائق المطلوب توافرها تتمثل في:

1 – صورة الهوية الوطنية.

2 – السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

3 – صورة من شهادة “البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه”.

4 – صورة من السجلات الأكاديمية “البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه”.

5 – أبحاث علمية منشورة للحاصلين على تقدير “جيد” في مرحلة البكالوريوس” خاص بالمتقدمين لدرجة أستاذ مساعد”.

6 – موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

التواصل وإرسال الوثائق:

يشترط وضع جميع الوثائق في ملف واحد بصيغة (PDF)، ويتم إرسالها الى البريد التالي:

Scientificcouncil@ju.edu.sa

ونوهت إدارة الجامعة إلى أنه: “لن يتم النظر في الطلب إن لم تكن المرفقات في ملف واحد بصيغة (PDF)”.