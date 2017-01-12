دراسة: مستوى ضغط الدم لدى الأم يحدد نوع الجنين

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة طبية حديثة، نشرت مؤخراً، عن عامل صحي لدى المرأة يملك أثراً كبيراً في تحديد نوع الجنين، موضحة أن ذلك يحصل قبل بدء الحمل.

ووفقاً لما توصل إليه علماء كنديون مؤخراً، فإن مستوى ضغط الدم يحدد احتمال أن تنجب المرأة ذكراً أو أنثى، قبل 26 أسبوعاً من الحمل.

وبحسب صحيفة “تلجراف” البريطانية التي نشرت الدراسة فإن مستوى الضغط المرتفع لدى المرأة يعني أن ثمة احتمالا أكبر لتنجب مولوداً ذكراً، فيما يعزز الضغط المنخفض احتمال إنجاب أنثى.

ورأى الطبيب المختص في علم الغدد بمستشفى توررونتو، مونت سيناي، أن ضغط الدم لدى الأم بمثابة عامل مبكر لتحديد نوع المولود.

في المقابل، يبدي باحثون آخرون شكوكاً إزاء الدراسة، إذ يقول الاستشاري في الطب والجراحة بمستشفى هامر سميث، بشرق لندن، جيوفري تريو، إنه لم يسمع من ذي قبل بقدرة معدل ضغط الدم لدى المرأة على تحديد جنس الجنين قبل 26 أسبوعاً.

وأشار إلى أن المعروف، حتى اللحظة، هو أن لبعض العوامل -مثل الحرارة- تأثيراً في تحديد النوع، لكن في مرحلة تكون الجنين الأولى، لا قبل أشهر عدة.